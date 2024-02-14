❗ Внимание! Изменился формат счета-фактуры и УПД

С 9 февраля начал действовать новый электронный формат счета-фактуры и универсального передаточного документа. Но можно применять старый формат, но из нового приказа ФНС.

Новый формат УПД, в том числе, можно использовать при передаче (внутреннем перемещении) отправителем (продавцом) имущества получателю (покупателю) внутри организации.

Вместе с тем до 1 апреля 2025 года можно продолжить создавать, подписывать и обмениваться электронными счет-фактурами по старому формату, но по новому приказу ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@. Он приведен в приложении №2 к этому приказу и полностью аналогичен формату, утвержденному ранее.

То есть, есть старый формат, но новый. А есть совсем новый.

Счет-фактуры — это самый главный документ для подтверждения вычета, поэтому оформлен он должен быть безупречно и не только по формату. Чаще всего расхождения и ошибки в книгах покупок и продаж при камеральной проверке декларации по НДС выявляют из-за неправильного заполнения реквизитов или опечаток при вводе документов в 1С.

Для того, чтобы вы заполняли документы правильно, мы подготовили 27 шаблонов бланков и форм, шпаргалки и 12 инструкций с алгоритмом заполнения всех полей, а также записали более 200 видеоуроков, в которых эксперты курса «Бухгалтер с нуля» на реальных примерах показывают, как вести учет и работать с документами.

На курсе вы научитесь считать налоги, зарплату, заполнять отчетность и проводить все это в 1С. Программа включает 40 тематических блоков — это базовые знания для каждого бухгалтера, которые необходимы для успешного старта в карьере. Несмотря на то, что в курсе много информации, изучать ее вы сможете в комфортном темпе. Мы всегда будем на связи. Преподаватель ответит на любой ваш вопрос в чате или во время онлайн-встречи.

Вы получите все необходимые инструменты для того, чтобы сразу после обучения устроиться на вашу первую работу и зарабатывать 50 тыс. руб.! А наши карьерные консультанты помогут вам составить резюме и найти подходящую вакансию.

Сейчас вы можете купить курс за 12 290 руб. вместо 32 890 руб.! Новый поток стартует 15 февраля.Успейте записаться!

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом, который ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.