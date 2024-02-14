Лимит беспошлинных покупок в иностранных онлайн-магазинах могут снизить до 200-500 евро

Маркетплейсы, предприниматели и логистические компании настаивают на сохранении существующего лимита беспошлинных покупок. Сейчас он составляет 1 тысячу евро. Если порог снизят, то цены на товары могут вырасти на 5-15%.

Власти обсуждают варианты сокращения лимита беспошлинных покупок в зарубежных онлайн-магазинах до 200-500 евро или до нуля. Об этом пишет «РБК».

До 31 марта 2024 года Совет Евразийской комиссии (ЕЭК) установил порог беспошлинной торговли в ЕАЭС до значения 1 тыс. евро. Если решение не продлят, то с 31 марта лимит будет автоматически снижен до 200 евро.

За время работы эта мера показала эффективность с точки зрения поддержки потребителей и сохранения на рынке привычного ассортимента товаров. Вопрос продления беспошлинного порога для ввоза товаров в Россию будет решаться на уровне Совета Евразийской экономической комиссии, для этого требуется консенсус всех пяти стран, входящих в ЕАЭС, — сказали в Минэкономразвитии.

Торгово-промышленная палата (ТПП), ФАС, маркетплейсы, «Почта России» и Ассоциация трансграничной торговли считают, что нужно сохранить существующий порог для беспошлинных покупок в 1 тыс. евро. Если лимиты будут снижены, то это приведет к росту цен на товары на 5-15%, а предприниматели столкнутся с сокращением продаж.

Зарубежные производители боятся российского рынка. Боятся отгружать серьезные партии без предоплаты. И пока не появится российский крупный дистрибьютор, на российском рынке не появится массово товар зарубежных производителей, — сказал председатель совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексей Федоров.

Снизить порог до 500 евро хочет Минпромторг, а до 200 евро — Минфин и Федеральная таможенная служба.