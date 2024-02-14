Малый и средний бизнес вернул численность сотрудников к доковидному уровню

Сейчас на предприятиях малого и среднего бизнеса работает 19,2 млн человек. Число предложений работодателей за год выросло на 47%, но число новых резюме на рынке труда стало меньше на 3%.

В третьем квартале 2023 года число сотрудников, которые работают на представителей малого и среднего бизнеса, составило 19,2 млн человек. Более высокий показатель был только в третьем квартале 2019 года, тогда у МСП работали 19,6 млн сотрудников. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на замминистра экономического развития Татьяну Илюшникову.

В росте численности занятых у малых и средних компаний мы, прежде всего, видим желание бизнеса адаптироваться и расти, создавать высокопроизводительные и стабильные рабочие места. В 2023 году сектору впервые удалось превысить доковидный уровень по этому показателю, за год количество работников МСП выросло на 300 тысяч человек, — сказала Татьяна Илюшникова.

Предприниматели активнее всего ищут сотрудников из сферы транспорта, логистики, продаж и обслуживания клиентов. Среднее число вакансий выросло на 30% по сравнению с третьим кварталом 2021 года. Если сравнивать с тем же периодом 2022 года, то количество предложений от работодателей увеличилось на 47%.

При этом на рынке труда в сентябре 2023 года стало на 3% меньше соискателей с новыми резюме.

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок считает, что спрос на сотрудников у малого и среднего бизнеса выше, чем среди крупных компаний. Предприятия МСП стараются быстрее занимать ниши, искать новых поставщиков и покупателей.