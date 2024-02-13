Бывший завод Hyundai в РФ теперь называется «Автомобильный завод АГР»

Завод корейского концерна в Санкт-Петербурге сменил в ЕГРЮЛ название на «Автомобильный завод АГР». Ожидается, что серийный выпуск машин начнется во втором квартале 2024 года.

Бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге сменил название на «Автомобильный завод АГР». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Генеральным директором автозавода назначили Алексея Калицева. Он занимал руководящие должности в компании «Хендэ мотор СНГ» и занимался развитием брендов Hyundai и Genesis в РФ.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, серийное производство автомобилей на заводе начнется во втором квартале 2024 года.

Недавно мы писали, что ООО «Арт-Финанс», материнская компания российского автохолдинга AGR, завершила сделку по покупке 100% активов Hyundai в России. Южнокорейское издание The Chosun Ilbo сообщило, что стоимость сделки составила примерно 10 тыс. рублей.

Компания «Арт-финанс» также владеет бывшим заводом Volkswagen в Калуге.