Бывший завод Hyundai в РФ теперь называется «Автомобильный завод АГР»

Бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге сменил название на «Автомобильный завод АГР». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Генеральным директором автозавода назначили Алексея Калицева. Он занимал руководящие должности в компании «Хендэ мотор СНГ» и занимался развитием брендов Hyundai и Genesis в РФ.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, серийное производство автомобилей на заводе начнется во втором квартале 2024 года.
Недавно мы писали, что ООО «Арт-Финанс», материнская компания российского автохолдинга AGR, завершила сделку по покупке 100% активов Hyundai в России. Южнокорейское издание The Chosun Ilbo сообщило, что стоимость сделки составила примерно 10 тыс. рублей.
Компания «Арт-финанс» также владеет бывшим заводом Volkswagen в Калуге.
Комментарии8
надо бы обязать на машинах иностранные буковки отодрать, а приклеить наши русские!
Как на новейшем Москвиче?
а я не видел как на Москвиче))))
ну чего там каки какие-то..... Сзади на крышке багажника или чуть ниже бывает надпись: завод и название модели. Вот их поменять что бы по русски было написаноо
Шильдик
И тогда, ох и заживем!
отодрать то можно....
но страшно представить как машинки будут называться....
Оторва.
Отодра
дра-дра