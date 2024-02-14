Перечень товаров на НДС 10% дополнят семенами

Недавно в НК внесли поправки, по которым семена подсолнечника и кукурузы, как для еды, так и для посева, облагаются НДС по ставке 10%.

Аналогичные поправки должны внести в постановление Правительства, которым утвержден перечень товаров для НДС 10%.

Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.

Ранее ставку НДС 10% можно было применять, только если семена идут в пищу. Есть решение Верховного суда по этому поводу.

Между тем, за аграриев вступились депутаты Госдумы. Также в пользу ставки 10% высказался Минсельхоз (письмо от 16.02.2023 № АР-192-23/3292).

Федеральным законом от 19.12.2023 № 611-ФЗ норму про НДС 10% на семена подсолнечника и кукурузы закрепили в НК.