Перечень товаров на НДС 10% дополнят семенами

Аналогичные поправки должны внести в постановление Правительства, которым утвержден перечень товаров для НДС 10%.
Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.
Ранее ставку НДС 10% можно было применять, только если семена идут в пищу. Есть решение Верховного суда по этому поводу.
Между тем, за аграриев вступились депутаты Госдумы. Также в пользу ставки 10% высказался Минсельхоз (письмо от 16.02.2023 № АР-192-23/3292).
Федеральным законом от 19.12.2023 № 611-ФЗ норму про НДС 10% на семена подсолнечника и кукурузы закрепили в НК.
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