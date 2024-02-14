🔥Фиксированные взносы за 2023 год, уплаченные в 2024 году, не уменьшают налог по УСН за 2024 год

При УСН «доходы» налог можно уменьшить на фиксированные взносы, подлежащие уплате в текущем году. То есть, значение имеет срок уплаты взносов, а не дата их фактической уплаты.

Некоторые ИП уплатили взносы за 2023 год только в 2024 году и полагают, что по-старинке их можно применить для уменьшения налога за 2024 год. Но это не так.

Фиксированные взносы за 2023 год уменьшают только налог по УСН «доходы» за 2023 год. И факт уплаты не имеет значения вообще.

ИП мог уплатить взносы за 2023 год в 2023 году, мог уплатить в 2024 году, мог вообще пока не платить. Но в любом случае они уменьшают только налог за 2023 год.

Что касается взносов 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей за 2023 год, то они (тоже независимо от факта уплаты) могут уменьшать (по выбору ИП):

налог по УСН за 2023 год;

налог по УСН за 2024 год;

частично – налог за 2023 год, частично – за 2024 год.

Как учитывают фиксированные взносы при УСН «доходы минус расходы», смотрите здесь.

Только в январе эксперты «Клерка» ответили почти на 200(!) вопросов о фиксированных взносах ИП, об их уплате, учете для целей уменьшения налога на УСН, указания налога в декларации и т.д.

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