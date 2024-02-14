Центробанк: рассрочку нужно учитывать при оценке долговой нагрузки

Сейчас рассрочка и услуги BNPL-сервисов не отражаются в кредитной истории клиентов и не учитываются при расчете показателя долговой нагрузки. ЦБ собирается это исправить, чтобы защитить права потребителей.

В Центробанке собираются обязать кредитные организации учитывать оформленные рассрочки при расчете долговой нагрузки клиентов, в том числе, когда были покупки товаров через BNPL-сервисы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуту.

Принимая решение о выдаче потребительских кредитов, банки будут обязаны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН).

Сейчас банки с универсальной лицензией могут выдавать не больше четверти от всех займов клиентам с ПДН в пределах 50-80%. Заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 80% можно выдать только 5%.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что покупателям, которые оплачивают покупки частями через BNPL-сервисы, могут отказать в предоставлении займов.

Получить рассрочку также станет сложнее: сервисы начнут требовать подтверждения доходов и проверять кредитную историю клиентов. Если долговая нагрузка превысит 50-60%, то в рассрочке откажут.

Если процесс покупки в BNPL будет утяжелен и перестанет быть бесшовным для пользователя — это может критически повлиять на удобство и, как результат, будущее таких продуктов. Это может стать негативным фактором и для продавцов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, — сказали в пресс-службе «Яндекса».

Недавно мы писали, что ЦБ работает над законопроектом о рассрочке и BNPL-сервисах.