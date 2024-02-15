Особые экономические зоны (ОЭЗ)

Компаниям из ОЭЗ разрешат использовать арендные права для получения кредитов

Чтобы резиденты ОЭЗ могли быстро привлекать финансирование для инвестиционных проектов, Минэкономики предлагает снять запрет на передачу в залог арендных прав.

Минэкономики хочет разрешить резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) передавать в залог арендные права на земельные участки, которые находятся у них в собственности. Об этом пишет «Коммерсант».

Передавая в залог арендные права, резиденты ОЭЗ смогут получать кредиты для реализации инвестиционных проектов на этапе строительства. Чтобы получить такой кредит, требуется передача в залог не только строящегося объекта, но и арендных прав на землю.

Без залога арендных прав на землю кредиторы отказывают резидентам ОЭЗ, которые не могут их передать в силу запрета, в предоставлении заемного финансирования, — сказали в Минэкономики.

Идея снять запрет на передачу резидентами ОЭЗ в залог арендных прав была предложена еще в 2022 году. Однако в итоговый текст закона о реформировании ОЭЗ этот пункт не вошел.

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Особые экономические зоны (ОЭЗ)

Компаниям из ОЭЗ разрешат использовать арендные права для получения кредитов

Чтобы резиденты ОЭЗ могли быстро привлекать финансирование для инвестиционных проектов, Минэкономики предлагает снять запрет на передачу в залог арендных прав.

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