Мошенничество

Бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову продлили арест на два месяца

Чтобы блогер не скрылся от предварительного следствия, суд решил продлить арест Аяза Шабутдинова до 16 апреля 2024 года.
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Таганский суд Москвы продлил арест блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова еще на два месяца, до 16 апреля 2024 года. Об этом пишут «РИА Новости».

В ходе судебного заседания следователь заявил, что в отношении Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел. Следствию нужно установить местонахождение более 100 свидетелей, допросить потерпевших, назначить экспертизы и провести выемки в отделениях УФНС.

Продлить арест попросили, поскольку блогер может скрыться от органов предварительного следствия. У него есть недвижимость за рубежом и паспорт гражданина Сент-Люсии.

Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК. Следствие считает, что бизнес-тренер создавал у своих учеников ложные ожидания о возможности создать высокодоходный бизнес.

Комментарии

5
  • Ирина

    Наше государство на протяжении многих лет создает у своих граждан ложные ожидания о возможности получать большую пенсию. И что?

    • Marina2022

      Вот только хотела написать про финансовую пирамиду. В точку прям.

  • Marina2022

    А еще можно потом всех разведенных посадить. За то, что ложные ожидания перед загсом внушили. Хотя лучше оштрафовать, в пользу государства. Вот не удивлюсь, если такое будет происходить. Сегодня все возможно.

    • Ирина

      Госпошлину за развод предлагали поднять до 30 тысяч. Чем не штраф?

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