Бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову продлили арест на два месяца

Чтобы блогер не скрылся от предварительного следствия, суд решил продлить арест Аяза Шабутдинова до 16 апреля 2024 года.

Таганский суд Москвы продлил арест блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова еще на два месяца, до 16 апреля 2024 года. Об этом пишут «РИА Новости».

В ходе судебного заседания следователь заявил, что в отношении Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел. Следствию нужно установить местонахождение более 100 свидетелей, допросить потерпевших, назначить экспертизы и провести выемки в отделениях УФНС.

Продлить арест попросили, поскольку блогер может скрыться от органов предварительного следствия. У него есть недвижимость за рубежом и паспорт гражданина Сент-Люсии.

Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК. Следствие считает, что бизнес-тренер создавал у своих учеников ложные ожидания о возможности создать высокодоходный бизнес.