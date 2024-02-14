Бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову продлили арест на два месяца

Таганский суд Москвы продлил арест блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова еще на два месяца, до 16 апреля 2024 года. Об этом пишут «РИА Новости».
В ходе судебного заседания следователь заявил, что в отношении Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел. Следствию нужно установить местонахождение более 100 свидетелей, допросить потерпевших, назначить экспертизы и провести выемки в отделениях УФНС.
Продлить арест попросили, поскольку блогер может скрыться от органов предварительного следствия. У него есть недвижимость за рубежом и паспорт гражданина Сент-Люсии.
Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК. Следствие считает, что бизнес-тренер создавал у своих учеников ложные ожидания о возможности создать высокодоходный бизнес.
Комментарии5
парни, вы издеваетесь?
Наше государство на протяжении многих лет создает у своих граждан ложные ожидания о возможности получать большую пенсию. И что?
Вот только хотела написать про финансовую пирамиду. В точку прям.
А еще можно потом всех разведенных посадить. За то, что ложные ожидания перед загсом внушили. Хотя лучше оштрафовать, в пользу государства. Вот не удивлюсь, если такое будет происходить. Сегодня все возможно.
Госпошлину за развод предлагали поднять до 30 тысяч. Чем не штраф?