Депутаты хотят дополнить список необлагаемых налогом доходов

Компании, которые получают гранты на инновационное развитие, смогут не учитывать эти доходы при определении базы по налогу на прибыль.

В Госдуму внесли законопроект, который даст право компаниям при определении налоговой базы не учитывать гранты, предоставленные институтами инновационного развития.

Сейчас при определении базы по налогу на прибыль не учитываются гранты от институтов инновационного развития и других организаций, которые реализуют госпрограммы и проекты за счет субсидий Минцифры.

Законопроектом предлагается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитывать также аналогичные гранты, предоставляемые институтами инновационного развития и другими организациями, осуществляющими поддержку государственных программ и проектов за счет субсидий, предоставленных любыми уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти, — сказано в пояснительной записке.

Правительство уже поддержало законопроект, но отметило, что нужно доработать финансово-экономическое обоснование. В частности, объяснить, что делать с доходами, которые выпадут из бюджетов.