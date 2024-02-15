Стандартный вычет по НДФЛ дают даже за бездоходные месяцы

Если зарплата за январь-февраль была выплачена в марте, сотруднику надо предоставить стандартный вычет по НДФЛ не только за март, но и за пропущенные месяцы – январь и февраль.

Разъяснение дает ФНС в письме от 11.01.2024 № ЗГ-2-11/213.

Детский вычет дают, пока доход не превысит 350 тыс. рублей.

Если в отдельные месяцы налогового периода налоговый агент не выплачивал сотруднику доход, облагаемый НДФЛ, стандартный налоговый вычет предоставляется за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода.

Ранее ФНС разъясняла, что вычет за бездоходные месяцы положен, даже если в следующий за ним месяц доход превысит 350 тыс. рублей.

Например, сотруднику за январь – апрель начислено 360 000 руб. (это больше 350 тыс.). Вся зарплата за январь – апрель выплачена в апреле. За апрель вычета не будет, потому что доход выше лимита. Но за январь – март будет три вычета.