Перечень доходов IT-компаний для налоговых льгот надо искать в НК, а не в приказах Минцифры

Есть разные перечни профильных доходов IT-компаний и они применяются для разных целей.

Об этом напоминает Минфин в письме от 11.01.2024 № 03-03-06/1/825.

Для ставки налога на прибыль 0% и тарифа взносов 7,6% у аккредитованной IT-компании доля профильных доходов должна быть от 70%.

Какие доходы входят в состав профильных, прописано в НК. Надо ориентироваться на такие нормы: пункт 1.15 статьи 284 НК – для налога на прибыль;

пункт 5 статьи 427 НК – для страховых взносов.

Кстати, абзацы в этих пунктах идентичны. То есть, и для льготы по налогу на прибыль, и для льготы по страховым взносам – перечень одинаковый.

Есть еще перечни профильных доходов из приказов Минцифры от 08.10.2022 № 766 и от 11.05.2023 № 449.

Но эти перечни – для аккредитации, а не для налоговых льгот.

Профильные доходы для налоговых льгот описаны в НК и расширять этот перечень не собираются. Потому что станет много IT-компаний со льготами, сократятся поступления в бюджет, а в условиях санкционного давления для бюджета это обременительно.

Перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения по нему мы разбирали здесь.