За раздачу просроченных продуктов могут установить штрафы

Благотворительные фонды и некоммерческие организации, которые раздают просрочку, заплатят штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Депутаты фракции «Единая Россия» готовят законопроект со штрафами за бесплатную раздачу продуктов питания с истекшим сроком годности. Об этом пишут «Известия».

Штрафы будут предусмотрены для некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Юридические лица заплатят от 100 до 300 тыс. рублей, должностные лица — от 10 до 20 тыс. рублей, а предприниматели без образования юрлица — от 20 до 30 тыс. рублей.

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам, — сказано в пояснительной записке.

Сейчас в законе нет штрафов для благотворительных организаций за раздачу просрочки, но были случаи реализации таких продуктов за деньги. Например, в 2023 году в Тольятти нашли магазин с низкими ценами, который торгует просроченными товарами.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что в крупных торговых сетях риск раздачи просроченных продуктов населению исключен. Просрочка сразу утилизируется и отправляется на переработку.

Также ряд крупных торговых сетей дополнительно внедряет технологию запретительной кассы, которая позволяет автоматически блокировать продажу просроченных продуктов или товаров, не отвечающих требованиям качества, — сказал представитель бизнеса.

Летом 2023 года мы писали, что Минпромторг поддержал отмену НДС на продукты с истекающим сроком годности.

Ритейлерам могут отменить НДС, если они будут бесплатно раздавать людям продукты на грани просрочки. Сейчас продуктовые сети не могут раздавать такие продукты, поскольку за них придется платить налог.