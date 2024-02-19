Минпромторг не хочет «закручивать гайки» маркетплейсам

Комментарии министерства могут привести к тому, что депутатам придется переписать законопроект о маркетплейсах и заново внести его в Госдуму.

Минпромторг составил отзыв на законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, в котором рекомендует смягчить спорные идеи. Об этом пишет «Forbes».

Министерство просить депутатов убрать из законопроекта пункт о том, что маркетплейсы могут менять условия договоров, комиссия и тарифы не чаще одного раза в год. На бизнес могут повлиять сезонные факторы, изменения в логистике и рыночной конъюнктуре, которые повлекут за собой пересмотр договоров.

Мы свою позицию изложили в заключения и попросили наши предложения учесть до первого чтения в обязательном порядке, чтобы не закрутить слишком уж гайки и не повесить на маркетплейсы необязательные для них функции, <...> иначе они просто станут слабой стороной в любом споре, — сказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Также Минпромторг против запрета для маркетплейсов списывать штрафы с продавцов и владельцев ПВЗ в одностороннем порядке. В текущей редакции проекта сказано, что площадка может списать штрафы только в случае, если контрагент получил уведомление с объяснением причин взыскания и согласился с этим. Министерство хочет видеть четкий порядок урегулировать спорных ситуаций.

Пока что маркетплейсы удерживают штрафы с партнеров в одностороннем порядке, но Верховный суд подтверждал, что автоматическое списание денег в счет неустойки при наличии возражений второй стороны не допустимо.

Дополнения Минпромторга могут привести к тому, что депутатам придется переписать законопроект и внести его в Госдуму заново.

Несмотря на то, что формально Госдума самостоятельно принимает решение о судьбе конкретного законопроекта, редкие из них одобряются в отсутствие положительных отзывов профильных ведомств и заключения правительства, — сказал старший юрист практики международного коммерческого права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Денис Ежов.

Сейчас на маркетплейсах торгуют 1,2 млн предпринимателей, а продукцию там покупают 70 млн россиян.