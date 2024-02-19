IKEA проиграла суд о выплате неустойки за уход с российского рынка

Верховный суд предоставил возможность владельцу московского торгового центра взыскать со шведской IKEA максимальную неустойку за прекращение работы ее магазина весной 2022 года. Об этом пишет «Интерфакс».
Магазин IKEA открылся в ТРЦ «Павелецкая плаза» 22 декабря 2021 года, но 4 марта 2022 года остановил работу. По договору аренды, магазин должен был вести коммерческую деятельность в течение всего срока аренды.
За нарушение этой обязанности придется выплатить неустойку в размере 2/30 части от фиксированной арендной платы. Она составляла 2,2 млн рублей в месяц.
Когда магазин закрылся, стороны договорились, что неустойку не будут начислять до 1 июня 2022 года.
Магазин IKEA так и не открылся, арендатор продолжал оплачивать помещение. Тогда же компания направляла владельцу торгового центра заявки на вывоз товарных запасов и имущества, но их отклоняли.
В августе 2022 года IKEA начала процедуру банкротства, а «Павелецкая плаза» обратилась в суд с требованием взыскать договорную неустойку в размере 148 тыс. рублей за каждый день, начиная со 2 июня 2022 года.
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования арендодателя и снизил размер самой неустойки в 33 раза, до 4,4 тыс. рублей в день.
Это решение Верховный суд назвал произвольным и недопустимым и отправил дело на новое рассмотрение.
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