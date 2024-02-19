Когда сдавать ЕФС-1 на беременных и будущих пенсионеров

Когда сдавать досрочно подраздел 1.2:
отпуск по беременности и родам;
отпуск по уходу за ребенком;
выход сотрудника на пенсию.
Причем в случае с декретом сдавать отчет надо обязательно, а в случае с пенсией – только по просьбе работника или запросу от СФР.
При выходе сотрудницы в декрет ждать запроса не надо. Есть заявление от сотрудницы — надо сдавать отчет.
Сдать ЕФС-1 в названных ситуациях надо в такие сроки:
уход сотрудника в отпуск по БиР или отпуск по уходу за ребенком – в течение 3 рабочих дней после заявления работника;
выход сотрудника на пенсию – в течение 3 календарных дней после заявления работника или запроса от СФР.
ЕФС-1 с одной стороны документ несложный, бухгалтеры говорят, что та же 1С заполняет его намного корректнее, чем 6-НДФЛ. Но в нем есть много нюансов — по срокам сдачи отдельных разделов, кодам, ситуациям, когда надо подавать отчет.
В 2024 году заполнять форму нужно по новым правилам, в которых пока не все бухгалтеры и кадровики разобрались. С начала года наши эксперты ответили уже на 84 вопроса о ЕФС-1 и оформлению отчета в 1С: ЗУП.
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