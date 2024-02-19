Отчетность в СФР

Когда сдавать ЕФС-1 на беременных и будущих пенсионеров

Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) в общем случае сдают до 25 января следующего года и включают туда не всех сотрудников, а только тех, у кого есть особенности стажа. Но есть случаи, когда сдавать эту форму надо досрочно.
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Когда сдавать досрочно подраздел 1.2:

  • отпуск по беременности и родам;

  • отпуск по уходу за ребенком;

  • выход сотрудника на пенсию.

Причем в случае с декретом сдавать отчет надо обязательно, а в случае с пенсией – только по просьбе работника или запросу от СФР.

При выходе сотрудницы в декрет ждать запроса не надо. Есть заявление от сотрудницы — надо сдавать отчет.

Сдать ЕФС-1 в названных ситуациях надо в такие сроки:

  • уход сотрудника в отпуск по БиР или отпуск по уходу за ребенком – в течение 3 рабочих дней после заявления работника;

  • выход сотрудника на пенсию – в течение 3 календарных дней после заявления работника или запроса от СФР.

ЕФС-1 с одной стороны документ несложный, бухгалтеры говорят, что та же 1С заполняет его намного корректнее, чем 6-НДФЛ. Но в нем есть много нюансов — по срокам сдачи отдельных разделов, кодам, ситуациям, когда надо подавать отчет.

В 2024 году заполнять форму нужно по новым правилам, в которых пока не все бухгалтеры и кадровики разобрались. С начала года наши эксперты ответили уже на 84 вопроса о ЕФС-1 и оформлению отчета в 1С: ЗУП.

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