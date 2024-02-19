УСН

ИП на УСН может учитывать расходы, даже если оплата идет с личной карты

У ИП все деньги личные и неважно, куда они поступают и откуда он их тратит – с расчетного счета ИП или с личной карты физлица.
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У подписчицы нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» такая ситуация: ИП в рассрочку покупает объект недвижимости у физлица, чтобы сдавать его в аренду.

Оплата будет идти с карты физлица-покупателя (а не с его расчетного счета) на карту физлица-продавца.

Бухгалтер опасается, что ИФНС может не признать такие расходы. Но коллеги успокаивают – не имеет значения, откуда идут деньги. Главное, что расход свершился. Есть факт приобретения недвижимости и факт оплаты.

Напомним, основные средства при УСН списывают на расходы равными долями в течение года, в котором они оплачены. Это осуществляется в последний календарный день каждого квартала.

Пример

  • ИП в 1 квартале заплатил за ОС 1 000 000 руб.

  • Во 2 квартале заплатил еще 900 000 руб.

  • В 3 квартале заплатил 300 000 руб.

Итого – 2 200 000 руб.

  • Расходы в 1 квартале: 1 000 000 / 4 = 250 000 руб.

  • Расходы во 2 квартале: 1 000 000 / 4 + 900 000 /3 = 550 000 руб.

  • Расходы в 3 квартале: 1 000 000 / 4 + 900 000 /3 + 300 000 / 2 = 700 000 руб.

  • Расходы в 4 квартале: 1 000 000 / 4 + 900 000 /3 + 300 000 / 2 = 700 000 руб.

Итого – 2 200 000 руб.

Кстати, в целях сохранения права на УСН нужно следить за лимитом по стоимости основных средств (150 млн рублей). И стоимость ОС для этой цели считают по правилам бухучета. Запомнить абсолютно все нюансы работы на упрощенке сложно, но необходимо, потому что слететь с нее можно, совершив всего одну ошибку. И доказывайте потом налоговой, что вы не уклоняетесь от оплаты НДС, а честно применяете УСН. Чтобы избежать подобных форс-мажоров мы собрали все базовые правила по работе на УСН в одном курсе «Главный бухгалтер на УСН». Преподаватели на примерах из собственной практике покажут, с какими случаями вы можете столкнуться и как выйти из сложных ситуаций.

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УСН

ИП на УСН может учитывать расходы, даже если оплата идет с личной карты

У ИП все деньги личные и неважно, куда они поступают и откуда он их тратит – с расчетного счета ИП или с личной карты физлица.

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