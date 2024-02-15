Пенсии оформляют быстро. Три часа – и все готово

Большинство пенсий по старости СФР сегодня назначает по одному заявлению на портале госуслуг – без дополнительных действий и подтверждающих документов со стороны новоиспеченного пенсионера.

Об этом рассказывает СФР на своем сайте.

Выйти на пенсию в 2024 году могут женщины в 58 лет и мужчины в 63 года. Для права на пенсию им надо не меньше 15 лет стажа и 28,2 пенсионных баллов. Про условия выхода на пенсию в 2024 году мы рассказывали тут.

При подаче заявления на пенсию через Госуслуги вам предложат ответить на несколько вопросов, чтобы уточнить полноту сведений о пенсионных правах в индивидуальном лицевом счете.

Размер пенсии рассчитают автоматически. Если человек согласен с этим, пенсию назначат автоматически, о чем через 3 часа придет уведомление в личный кабинет на Госуслугах.

Кстати, СФР периодически информирует граждан о размере будущей пенсии. Сведения раз в три года поступают в личный кабинет на портале госуслуг. Мужчинам они поступают начиная с 45 лет, женщинам – начиная с 40 лет. Из уведомления можно узнать свой стаж и количество заработанных баллов.

Как проверить размер будущей пенсии, мы рассказывали тут.