Кто выйдет на пенсию в 2024 году

Основных условий для права на страховую пенсию три:

По всем этим трем показателям (возрасту, стажу и баллам) – каждый год новые условия.

По старым правилам женщина 1969 года рождения и мужчина 1964 г. рождения могли бы выйти на пенсию в 2024 году. Теперь даже при наличии нужного стажа и баллов им придется подождать заслуженного отдыха.

Как уволиться по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, узнаете здесь.

Пенсионный возраст-2024

Пенсионный возраст сейчас установлен 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Но до 2028 года идет переходный период. Возраст увеличивается постепенно.

Например, в 2021 и 2022 годах право на страховую пенсию имели женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 года. Это женщины 1965 г. рождения и мужчины 1960 г. рождения.

А в 2023 году на обычную (не досрочную и не льготную) пенсию не выходил вообще никто. Об этом мы рассказывали тут.

В 2024 году на пенсию пойдут: женщины 1966 года рождения в возрасте 58 лет;

мужчины 1961 года рождения в возрасте 63 лет.