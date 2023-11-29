Выход на пенсию

Кто выйдет на пенсию в 2024 году

Сейчас еще идет переходный период повышения пенсионного возраста. Скоро на пенсию можно будет выйти только в 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам. А пока – можно и пораньше. Имеются в виду обычные россияне, которые работают на обычной работе без вредности и т. д.

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Кто выйдет на пенсию в 2024 году
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Какие условия

Основных условий для права на страховую пенсию три:

  • достижение пенсионного возраста;

  • наличие стажа не меньше минимального;

  • наличие хотя бы минимального количество пенсионных баллов (ИПК).

По всем этим трем показателям (возрасту, стажу и баллам) – каждый год новые условия.

По старым правилам женщина 1969 года рождения и мужчина 1964 г. рождения могли бы выйти на пенсию в 2024 году. Теперь даже при наличии нужного стажа и баллов им придется подождать заслуженного отдыха.

Как уволиться по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, узнаете здесь.

Пенсионный возраст-2024

Пенсионный возраст сейчас установлен 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Но до 2028 года идет переходный период. Возраст увеличивается постепенно.

Например, в 2021 и 2022 годах право на страховую пенсию имели женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 года. Это женщины 1965 г. рождения и мужчины 1960 г. рождения.

А в 2023 году на обычную (не досрочную и не льготную) пенсию не выходил вообще никто. Об этом мы рассказывали тут.

В 2024 году на пенсию пойдут:

  • женщины 1966 года рождения в возрасте 58 лет;

  • мужчины 1961 года рождения в возрасте 63 лет.

Страховой стаж в 2024 году

Требования к минимальному стажу повышались постепенно с 2015 года и в 2024 году переходный период прекратится.

В 2024 году для права на страховую пенсию надо иметь минимум 15 лет стажа. Теперь так будет и в последующие годы.

Год

Минимальный страховой стаж

2015

6

2016

7

2017

8

2018

9

2019

10

2020

11

2021

12

2022

13

2023

14

2024 и далее

15

Пенсионные баллы в 2024 году

В 2024 году для права на пенсию надо иметь минимум 28,2 пенсионных балла, а в 2025 году – 30 баллов. То есть, в 2025 году переходный период по баллам завершится и теперь всегда для выхода на пенсию надо будет иметь минимум 30 баллов.

Смотрите в таблице, как менялись требования к количеству баллов.

Год

Минимальная сумма ИПК

2015

6,6

2016

9

2017

11,4

2018

13,8

2019

16,2

2020

18,6

2021

21

2022

23,4

2023

25,8

2024

28,2

2025 и позднее

30

Баллы за каждый год копятся на вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС). При выходе на пенсию общее количество баллов умножают на стоимость одного балла. К этой сумме добавляется фиксированная выплата.

С 1 января 2024 года эти показатели составят:

  • пенсионный балл – 133,05 руб.;

  • фиксированная выплата (ФВ) – 8 134,88 руб.

Их утвердили Федеральным законом от 27.11.2023 № 550-ФЗ.

Стоимость балла и размер фиксированной выплаты берут на дату выхода на пенсию.

Затем их ежегодно индексируют, но только для неработающих пенсионеров.

У работающих пенсионеров стоимость балла и ФВ так и остаются в том размере, какой был в день выхода на пенсию. Индексацию сделают только после увольнения.

Если у вас не хватает баллов, то пенсии не будет, даже если есть стаж 15 лет. В таком случае пенсия будет на 5 лет позже, и не страховая, а социальная.

В таком случае у вас есть такие варианты:

  • работать еще, чтобы подкопить баллов;

  • просто ждать 5 лет, чтобы оформить социальную пенсию;

  • купить недостающие баллы, вступив в добровольные правоотношения с СФР.

Минимальные добровольные взносы считают по формуле: МРОТ х 22% х 12.

В 2024 году минимальный взнос составит 50 798,88 руб. Уплатив такие деньги, можно получить примерно 1 пенсионный балл.

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Выход на пенсию

Кто выйдет на пенсию в 2024 году

Сейчас еще идет переходный период повышения пенсионного возраста. Скоро на пенсию можно будет выйти только в 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам. А пока – можно и пораньше. Имеются в виду обычные россияне, которые работают на обычной работе без вредности и т. д.

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