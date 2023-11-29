Кто выйдет на пенсию в 2024 году

Какие условия
Основных условий для права на страховую пенсию три:
достижение пенсионного возраста;
наличие стажа не меньше минимального;
наличие хотя бы минимального количество пенсионных баллов (ИПК).
По всем этим трем показателям (возрасту, стажу и баллам) – каждый год новые условия.
По старым правилам женщина 1969 года рождения и мужчина 1964 г. рождения могли бы выйти на пенсию в 2024 году. Теперь даже при наличии нужного стажа и баллов им придется подождать заслуженного отдыха.
Как уволиться по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, узнаете здесь.
Пенсионный возраст-2024
Пенсионный возраст сейчас установлен 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Но до 2028 года идет переходный период. Возраст увеличивается постепенно.
Например, в 2021 и 2022 годах право на страховую пенсию имели женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 года. Это женщины 1965 г. рождения и мужчины 1960 г. рождения.
А в 2023 году на обычную (не досрочную и не льготную) пенсию не выходил вообще никто. Об этом мы рассказывали тут.
В 2024 году на пенсию пойдут:
женщины 1966 года рождения в возрасте 58 лет;
мужчины 1961 года рождения в возрасте 63 лет.
Страховой стаж в 2024 году
Требования к минимальному стажу повышались постепенно с 2015 года и в 2024 году переходный период прекратится.
В 2024 году для права на страховую пенсию надо иметь минимум 15 лет стажа. Теперь так будет и в последующие годы.
Год
Минимальный страховой стаж
2015
6
2016
7
2017
8
2018
9
2019
10
2020
11
2021
12
2022
13
2023
14
2024 и далее
15
Пенсионные баллы в 2024 году
В 2024 году для права на пенсию надо иметь минимум 28,2 пенсионных балла, а в 2025 году – 30 баллов. То есть, в 2025 году переходный период по баллам завершится и теперь всегда для выхода на пенсию надо будет иметь минимум 30 баллов.
Смотрите в таблице, как менялись требования к количеству баллов.
Год
Минимальная сумма ИПК
2015
6,6
2016
9
2017
11,4
2018
13,8
2019
16,2
2020
18,6
2021
21
2022
23,4
2023
25,8
2024
28,2
2025 и позднее
30
Баллы за каждый год копятся на вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС). При выходе на пенсию общее количество баллов умножают на стоимость одного балла. К этой сумме добавляется фиксированная выплата.
С 1 января 2024 года эти показатели составят:
пенсионный балл – 133,05 руб.;
фиксированная выплата (ФВ) – 8 134,88 руб.
Их утвердили Федеральным законом от 27.11.2023 № 550-ФЗ.
Стоимость балла и размер фиксированной выплаты берут на дату выхода на пенсию.
Затем их ежегодно индексируют, но только для неработающих пенсионеров.
У работающих пенсионеров стоимость балла и ФВ так и остаются в том размере, какой был в день выхода на пенсию. Индексацию сделают только после увольнения.
Если у вас не хватает баллов, то пенсии не будет, даже если есть стаж 15 лет. В таком случае пенсия будет на 5 лет позже, и не страховая, а социальная.
В таком случае у вас есть такие варианты:
работать еще, чтобы подкопить баллов;
просто ждать 5 лет, чтобы оформить социальную пенсию;
купить недостающие баллы, вступив в добровольные правоотношения с СФР.
Минимальные добровольные взносы считают по формуле: МРОТ х 22% х 12.
В 2024 году минимальный взнос составит 50 798,88 руб. Уплатив такие деньги, можно получить примерно 1 пенсионный балл.