Бизнес сможет быстрее применять экспериментально-правовые режимы в сфере инноваций

Правительство хочет упростить для бизнеса внедрение экспериментально-правовых режимов в сфере цифровых инноваций. Об этом пишет «Парламентская газета».
Минэкономразвития подготовил законопроект, который донастроит работу механизма экспериментальных правовых режимов, чтобы бизнес смог быстрее их применять.
Для этого сокращаем требования к предпринимателю, экономя ему около месяца на сбор документов, снижаем с 90 до 50 дней минимальный срок рассмотрения и установления экспериментального правового режима, — сказал замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.
Сейчас сроки рассмотрения инициативного предложения об установлении экспериментально-правовых режимов затягиваются на региональном уровне.
В законопроекте также прописаны принципы защиты интеллектуальных прав на технологии, созданные с применением искусственного интеллекта (ИИ).
Будет создана специальная комиссия для оказания экспертной поддержки в вопросах, связанных с использованием ИИ. Ее заключения смогут использовать в работе правоохранительные органы или суд.
Сегодня Госдума приняла законопроект в первом чтении. Инициативу также поддержали в Центробанке, Минцифры, Минтрансе, Минпромторге и Минфине.
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