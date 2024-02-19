Бизнес сможет быстрее применять экспериментально-правовые режимы в сфере инноваций

Чтобы региональные власти не затягивали внедрение экспериментально-правовых режимов, правительство подготовило новый законопроект. Также власти создадут специальную комиссию по вопросам, связанным с использованием искусственного интеллекта.

Правительство хочет упростить для бизнеса внедрение экспериментально-правовых режимов в сфере цифровых инноваций. Об этом пишет «Парламентская газета».

Минэкономразвития подготовил законопроект, который донастроит работу механизма экспериментальных правовых режимов, чтобы бизнес смог быстрее их применять.

Для этого сокращаем требования к предпринимателю, экономя ему около месяца на сбор документов, снижаем с 90 до 50 дней минимальный срок рассмотрения и установления экспериментального правового режима, — сказал замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

Сейчас сроки рассмотрения инициативного предложения об установлении экспериментально-правовых режимов затягиваются на региональном уровне.

В законопроекте также прописаны принципы защиты интеллектуальных прав на технологии, созданные с применением искусственного интеллекта (ИИ).

Будет создана специальная комиссия для оказания экспертной поддержки в вопросах, связанных с использованием ИИ. Ее заключения смогут использовать в работе правоохранительные органы или суд.

Сегодня Госдума приняла законопроект в первом чтении. Инициативу также поддержали в Центробанке, Минцифры, Минтрансе, Минпромторге и Минфине.