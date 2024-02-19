Антимонопольное право

ФАС: «Яндекс Такси» нарушает антимонопольное законодательство

Антимонопольная служба признала, что сервис «Яндекс Такси» нарушает закон о защите конкуренции, но ничего сделать не может, поскольку провести проверку запрещает мораторий.
38 22

Федеральная антимонопольная служба признала, что сервис «Яндекс Такси» занимает на рынке доминирующее положение и нарушает ст. 5 закона «О защите конкуренции». Об этом пишут «РИА Новости».

ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны, — сообщили в ведомстве.

Также в ФАС добавили, что возможности проверки деятельности сервиса «Яндекс Такси» ограничены мораторием.

15 февраля 2024 года цены на такси в Москве выросли более чем в три раза из-за снегопада, а пробки на дорогах в это время достигали 8 баллов.

В 2022 году был установлен мораторий на плановые проверки бизнеса. Его продлили на весь 2024 год. Контрольные органы могут проверять только объекты, которые относятся к высоким категориям риска.

Начать дискуссию

Расходы по налогу на прибыль

❗ Маркетплейсы могут включить в расходы товар, который куда-то пропал со склада

Недостачу товаров при инвентаризации можно учитывать в расходах по налогу на прибыль.

9

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
ФСБУ

Проверка на обесценение: новые процедуры по ФСБУ

В связи с введением ФСБУ у предпринимателей возникла обязанность вести бухучет по новым правилам. В числе новшеств появилась необходимость проверять активы и запасы на обесценение. Эту процедуру не надо путать с переоценкой, которая связана с установлением стоимости актива, а обесценение свидетельствует о его физическом или моральном износе. Переоценку компания может проводить, а вот проверку на обесценение — обязана. О том, что нужно делать в этом случае, расскажем в нашей статье.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
16
Антимонопольное право

ФАС: «Яндекс Такси» нарушает антимонопольное законодательство

Антимонопольная служба признала, что сервис «Яндекс Такси» нарушает закон о защите конкуренции, но ничего сделать не может, поскольку провести проверку запрещает мораторий.

38

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Клерк
Клерк
Отпускные

Как считать дни отпуска в феврале и марте. В какие месяцы 2024 года отдыхать выгоднее

В обоих месяцах есть праздничные дни, и если законный отпуск работника приходится на них, то рассчитывать отпускные нужно по особым правилам. Важно также не ошибиться в расчете фактических дней отпуска.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
36
Логотип Аксиоматика
Аксиоматика
Автоматизация учета

RPA — что это и зачем: подробнее про роботизацию бизнес-процессов

Robotic Process Automation или RPA — это технология, которая автоматизирует бизнес-процессы благодаря использованию программных роботов. Рассказываем, чем она отличается от классической автоматизации и какую пользу принесет бизнесу.

RPA — что это и зачем: подробнее про роботизацию бизнес-процессов
77
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Кадровый учет

Перечень кадровых услуг: чем аутсорсинг помогает бизнесу

Может ли помочь аутсорсинг в расчете зарплат и премий? Что он сможет сделать, если уже назначена выездная проверка трудовой инспекции? Отвечаем на эти и многие другие вопросы и рассказываем, какие кадровые задачи можно отдать на аутсорс и стоит ли его привлекать, если кадровик в штате уже есть.

Перечень кадровых услуг: чем аутсорсинг помогает бизнесу
33

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Выход на пенсию

Пенсии оформляют быстро. Три часа – и все готово

Большинство пенсий по старости СФР сегодня назначает по одному заявлению на портале госуслуг – без дополнительных действий и подтверждающих документов со стороны новоиспеченного пенсионера.

1
45
Банки

У «Тинькофф» обновился логотип

Банк «Тинькофф» отказался от классического герба и пошел в сторону минимализма. Теперь на желтом фоне изображена буква «Т».

3
113
Декларация по УСН

При смене адреса налог по УСН надо считать по новой ставке

Если в течение года организация меняет место нахождения, а ИП – место жительства, то налог на УСН и авансовые платежи по нему нужно платить по ставкам, установленным на новом месте.

74
Камеральные налоговые проверки

Камеральные проверки в 2024: новые претензии ФНС, как защититься и ответить на требование

Камеральные проверки проходят в автоматическом режиме с использованием системы АИС «Налог-3». Она позволяет найти разрывы по НДС, ошибки и расхождения в показателях. Бухгалтерам нужно быть готовыми дать пояснения, если система обнаружит недочеты в декларациях.

102
Маркетплейсы

КУБ дня. Про заморочки с Wildrerries

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

КУБ дня. Про заморочки с Wildrerries
63
Налоговые льготы по налогу на прибыль

Резиденты международных территорий опережающего развития получат налоговые льготы

Правительство предложило установить участникам международных территорий опережающего развития нулевую ставку по той части налога на прибыль, которая зачисляется в федеральный бюджет.

1
161

Разборы законов

1 168
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с Бухгалтерский учет

Заполнение новой формы КУДИР для УСН, ПСН и ЕСХН. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем о последних изменениях в форме КУДиР для УСН, ПСН и ЕСХН и даем инструкцию по заполнению.

Заполнение новой формы КУДИР для УСН, ПСН и ЕСХН. Мини-курс
43
Банкротство

Правила банкротства в 2024 году: чего ожидать

В конце 2023 года ВС подготовил проект новой реформы, которая коснется процедуры банкротства. Специалисты утверждают, что изменения уже давно назрели. Причина кроется в увеличившейся нагрузке на судебные органы. За год было подано более 3 миллиардов заявлений о привлечении предпринимателей к субсидиарной ответственности.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
48
Банки

За год в сеть утекло в три раза больше данных о клиентах финансовых организаций

46,9% утечек персональных данных допустили сотрудники банковского сектора. В 2023 году до 25% вырос процент утечек из страховых компаний.

50
Бесплатно с Налоговые споры

Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году

Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).

Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году
123
Логотип Александр Борисович
Александр Борисович
Банки

Учет премии. Мнение налоговых консультантов по вопросу применения Положения № 446-П

Банк купил облигации, выпущенные компанией SPV, с премией  и отразил на отдельном лицевом счете 50407 сумму уплаченной премии, которая будет относиться на расходы банка в течение ожидаемого срока погашения облигаций. Мнение налоговых консультантов, какие действия должен предпринять банк дальше.

27
Логотип СберРешения
СберРешения
Трудовые отношения

Особенности оформления дистанционной работы

Расскажем, как правильно оформить дистанционную работу, какие при этом есть риски и способы их предотвращения. Также из этой статьи узнаете, как работодателю компенсировать расходы, которые понес сотрудник в связи с осуществлением работы дистанционно.

Особенности оформления дистанционной работы
72

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Законопроекты

Инвалидам СВО могут списать кредиты

Участники СВО, которые получили инвалидность не только первой, но и второй группы, смогут прекращать свои кредитные обязательство. Это право не затронет военную ипотеку.

67
Логотип Елена Балаклицкая
Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

Бухгалтерский сленг: ликбез для тех, кто думает, что в бухгалтерии все серьезно

В каждой профессии есть особый сленг. Когда на нем разговаривают профессионалы, можно подумать, что они бредят или, как минимум, общаются на инопланетном языке. Постороннему не всегда понятно о чем речь, порой и испугаться можно. Бухсленга и юмора пост)

Бухгалтерский сленг: ликбез для тех, кто думает, что в бухгалтерии все серьезно
3
205