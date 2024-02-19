ФАС: «Яндекс Такси» нарушает антимонопольное законодательство

Антимонопольная служба признала, что сервис «Яндекс Такси» нарушает закон о защите конкуренции, но ничего сделать не может, поскольку провести проверку запрещает мораторий.

Федеральная антимонопольная служба признала, что сервис «Яндекс Такси» занимает на рынке доминирующее положение и нарушает ст. 5 закона «О защите конкуренции». Об этом пишут «РИА Новости».

ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны, — сообщили в ведомстве.

Также в ФАС добавили, что возможности проверки деятельности сервиса «Яндекс Такси» ограничены мораторием.

15 февраля 2024 года цены на такси в Москве выросли более чем в три раза из-за снегопада, а пробки на дорогах в это время достигали 8 баллов.

В 2022 году был установлен мораторий на плановые проверки бизнеса. Его продлили на весь 2024 год. Контрольные органы могут проверять только объекты, которые относятся к высоким категориям риска.