Госзакупки у малого и среднего бизнеса выросли до рекордных 8 трлн рублей

В 2023 году госкомпании закупили у малого и среднего бизнеса товаров, работ и услуг почти на 8 трлн рублей, что на 13,5% больше, чем в 2022 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

С момента введения обязательной квоты на закупки у МСП-поставщиков объем закупок достиг рекордного значения.

Больше всего государственные компании заключали договоры на поставку продукции обрабатывающих производств (2,45 трлн рублей), на выполнение строительных работ (1,9 трлн рублей), а также закупали услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью (401 млрд рублей).

В списке лидеров по объему закупок у МСП — РЖД, «Аэрофлот», «Ростелеком», «Россети».