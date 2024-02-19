Что нужно, чтобы получить социальный вычет на обучение супруга

Оформить социальный вычет на обучение мужа или жены можно только по расходам, которые были совершены в 2024 году.

С 2024 года жители страны могут получить социальный налоговый вычет и вернуть 13% от расходов на обучения мужа или жены. Об этом сказано на сайте ФНС.

Нововведение действует только на расходы, совершенные с 2024 года. Получить вычет на обучение супруга за предыдущие периоды нельзя.

Максимальная сумма налогового вычета за расходы с 2024 года составляет 13% от 150 тыс. рублей или 19 500 рублей.

В эту сумму входят не только траты на обучение, но и на лечение, занятие спортом, добровольное медицинской, пенсионное страхование или расходы на страховку жизни.

То есть если в 2024 году муж оплатил обучение жены на 200 000 рублей и купил себе абонемент в фитнес за 50 000 рублей, то максимальная сумма налога, который вернут из бюджета, все равно составит 19 500 рублей, — говорится в сообщении.

Если годовой доход налогоплательщика больше 5 млн рублей, то сумма налога к возврату из бюджета будет больше за счет повышенной ставки НДФЛ до 15%. В таком случае вычет можно получить до 22,5 тыс. рублей.

Для получения налогового вычета по расходам, понесенным в 2024 году, нужно в 2025 году подать декларацию 3-НДФЛ или в 2024 году взять в налоговой уведомление, а потом передать документ работодателю. Тогда из зарплаты не будут удерживать налог до тех пор, пока сотрудник не получит положенную сумму вычета.