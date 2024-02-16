Минтруд: за шесть лет реальные зарплаты выросли на 33,2%

За 10 месяцев 2023 года реальные зарплаты населения увеличились на 7,7%, а за шесть лет этот показатель вырос на треть.

За последние шесть лет реальные заработные платы российских сотрудников выросли на 33,2%. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

В целом за минувшие шесть лет зарплаты в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, выросли на треть, — заявил Антон Котяков.

Также он добавил, что по итогам 2023 года уровень безработицы сократился до исторического минимума и составил 3,2%.

В январе мы писали, что за 10 месяцев 2023 года реальные зарплаты выросли на 7,7%.