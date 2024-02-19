Ввели новые коды для декларации по НДС

Четыре новых повода пройти обучение на «Клерке»

Из-за постоянных изменений (в 2024 году начали действовать более 300 поправок для бухгалтеров) и требований по профстандарту, бухгалтеру необходимы: «корочка», подтверждающая квалификацию и онлайн-обучение в режиме нон-стоп. Мы объединили приятное с полезным в Центре обучения «Клерка», где уже 5 лет бухгалтеры учатся с удовольствием, без отрыва от работы