Ввели новые коды для декларации по НДС

Их довела ФНС письмом от 06.02.2024 № СД-4-3/1270@.
Новые коды такие:
Код
Наименование операции
Раздел декларации
1011475
Реализация неисправных (исправных) авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, предназначенных для гражданских воздушных судов и передаваемых в обмен на аналогичные исправные (неисправные) авиационные двигатели, запасные части и комплектующие изделия (норма работает с 01.01.2024)
4, 6
1011226
Оказание рекламных услуг, реализуемых организаторами Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году в г. Казани спонсорам указанного спортивного соревнования (норма работает с 19.12.2023)
7
1011227
Передача международными холдинговыми компаниями субъекту РФ либо муниципальному образованию результатов работ и (или) имущества в соответствии с абзацами вторым - четвертым пункта 4 статьи 284.10 НК (норма работает с 19.12.2023)
7
1011228
Осуществление оператором платформы цифрового рубля следующих операций:
открытие и ведение счетов цифрового рубля организаций и физлиц;
осуществление переводов (перечислений) денежных средств с использованием платформы цифрового рубля
(норма заработает с 01.01.2025)
7
Про другие поправки по НДС мы рассказывали тут.
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