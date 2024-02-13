Что изменилось по НДС с 2024 года: обзор поправок от ФНС

Обновили правила по НДС 0%, расширили список товаров для НДС 10%, заработало новое условие для льготы по НДС в общепите.

Региональное управление ФНС на своем сайте разместило перечень поправок по НДС, которые заработали с 2024 года.

Подтверждение 0%

С 01.01.2024 для подтверждения ставки 0% по НДС при экспорте товаров вместо документов надо сдать реестры в электронной форме. В них есть сведения из контрактов и деклараций на товары.

Рекомендуемые формы и форматы реестров – в письме ФНС от 18.01.2024 № ЕА-4-15/440@.

Кроме того, при экспорте товаров морскими и речными судами теперь не нужна отметка таможни на поручении на отгрузку товаров.

Как теперь подтверждать ставку НДС 0% при морских перевозках, рассказал Минфин в письме от 07.11.2023 № 03-07-08/105744.

Неподтверждение 0%

С 01.01.2024 моментом определения налоговой базы при не подтвержденном экспорте товаров является последнее число квартала, в котором истекают 180 календарных дней с даты помещения товаров под таможенные процедуры экспорта или с даты вывоза припасов.

НДС 10%

С 01.01.2024 НДС по ставке 10% облагается реализация:

детской мебели (стульев, стульчиков для кормления, манежей);

велосипедов;

детских удерживающих устройств для использования в механических транспортных средствах;

изделий для ухода за детьми (бутылочек, сосок, горшков, ванночек, горок для купания новорожденных);

пеленок.

Общепит

С 01.01.2024 организации и ИП сферы общепита освобождаются от НДС в случае, когда среднемесячная зарплата работников за предыдущий год – не ниже среднемесячной зарплаты в общепите по региону.

Как считать среднюю зарплату в компании, Минфин объяснил в письме от 12.12.2023 № 03-07-07/120014.

Где найти среднюю зарплату по региону, мы рассказывали тут.

Другие условия для льготы по НДС в общепите смотрите здесь.

Если вы работаете на ОСНО, то знаете, что в 2024 году ФНС активно проводит так называемые тематические проверки бизнеса. Под них в текущем году попадут общепит, ритейл, арендодатели коммерческой недвижимости, строительство, логистика. Те сферы, где как раз активно применяют НДС.

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