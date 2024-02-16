ЛДПР снова предлагают отменить НДФЛ для доходов меньше 30 тысяч в месяц

Меньше 27 тысяч рублей получают 53,7% населения страны. Депутаты считают, что при таких доходах взимать налог в размере 13% — это бесчеловечно.

Депутаты фракции ЛДПР отправили на заключение правительства законопроект об освобождении жителей страны от уплаты НДФЛ, если их зарплата меньше 30 тыс. рублей в месяц. Об этом сказано на сайте партии.

Достаточно простого расчета, чтобы понять, что при зарплате в 30 тысяч рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13 процентов из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно, — сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В мае 2023 года стоимость фиксированоого набора потребительских товаров и услуг составила 20 812,51 рубля. В стране 53,7% населения получает доход менее 27 тыс. рублей в месяц.