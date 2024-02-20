Приставы взыщут с россиян долги перед банками на 3,2 трлн рублей

За 2023 год на исполнении ФССП было 24,6 млн производств. Сейчас число дел по взысканию долгов со злостных неплательщиков по кредитам выросло на 4,5 млн. В пользу банков взыщут 3,26 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на приставов.
Число исполнительных производств не равняется количеству должников. У одного человека может быть сразу несколько принудительных взысканий.
— Рост неплатежей по кредитам связан с высокой долговой нагрузкой населения, по-прежнему сложной экономической ситуацией в стране, высокой инфляцией. В результате гражданам становится всё сложнее обслуживать свои долги, что и приводит к увеличению объемов просрочки, — сказал аналитик «Финам» Игорь Додонов.
В начале 2024 году больше всего должников по кредитам оказалось в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, в Московской и Челябинской областях.
С ноября 2024 года доля плохих долгов в необеспеченном кредитовании сократилась до 7,8%, на исторически низком уровне держатся просрочки по ипотеке — 0,6%.
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