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Приставы взыщут с россиян долги перед банками на 3,2 трлн рублей

В 2024 году число исполнительных производств выросло на 4,5 млн. В основном должники не выполняют свои обязательства по необеспеченным кредитам от банков.
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За 2023 год на исполнении ФССП было 24,6 млн производств. Сейчас число дел по взысканию долгов со злостных неплательщиков по кредитам выросло на 4,5 млн. В пользу банков взыщут 3,26 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на приставов.

Число исполнительных производств не равняется количеству должников. У одного человека может быть сразу несколько принудительных взысканий.

— Рост неплатежей по кредитам связан с высокой долговой нагрузкой населения, по-прежнему сложной экономической ситуацией в стране, высокой инфляцией. В результате гражданам становится всё сложнее обслуживать свои долги, что и приводит к увеличению объемов просрочки, — сказал аналитик «Финам» Игорь Додонов.

В начале 2024 году больше всего должников по кредитам оказалось в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, в Московской и Челябинской областях.

С ноября 2024 года доля плохих долгов в необеспеченном кредитовании сократилась до 7,8%, на исторически низком уровне держатся просрочки по ипотеке — 0,6%.

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