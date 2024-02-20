Работу курьеров будут контролировать через специальную систему

Власти обсуждают с представителями бизнеса из сферы доставки стандарт работы курьерских сервисов. Департамент транспорта хочет, чтобы курьеры соблюдали правила безопасного вождения и проходили тестирование.

Департамент транспорта Москвы, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и крупнейшие игроки рынка доставки планируют создать стандарт работы курьерских сервисов. Об этом пишет «РБК».

Дептранс разработает систему регистрации и учета курьеров, которая будет контролировать время их работы и перемещения.

Сотрудникам службы доставки, которые используют средства индивидуальной мобильности (СИМ), придется проходить единое тестирование на знание правил безопасного вождения, а городские камеры начнут фиксировать ID курьеров по номерам на их сумках.

Считаем важным, чтобы транспорт сотрудника соответствовал основным требованиям безопасности, которые предъявляются к СИМ: соблюдение правил парковки, встроенный ограничитель скорости до 25 км/ч и передача телематики поездок, которая позволяет СИМ автоматически замедляться в установленных медленных зонах, — сказали в пресс-службе департамента.

По данным Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), в 2023 голу работало около 1,2 млн курьеров. Дефицит кадров на рынке доставки составил не меньше 100 тыс. человек. В этом году нехватка сотрудников может вырасти до 250-300 тыс.