Подарки сотрудникам на 23 февраля и 8 марта: что с НДФЛ и взносами

Приближается 23 февраля – День защитника Отечества и Международный женский день 8 марта. К этим праздникам многие организации дарят подарки сотрудникам. Рассказываем, в каком случае с подарков не надо удерживать НДФЛ и платить страховые взносы.

В общем случае товары, полученные на безвозмездной основе, относятся к доходам в натуральной форме, которые облагаются НДФЛ.

Но по п. 28 ст. 217 НК РФ подарки от организаций не облагаются в сумме до 4 тыс. рублей. Все, что свыше этой суммы – облагается.

Разъяснения по этой теме дал Минфин в письмах от 31.10.2022 № 03-04-06/105519, от 15.10.2021 № 03-01-10/83519.

Чтобы на подарок не начислять страховые взносы, его надо передать по договору дарения. Если стоимость подарка до 3 тыс. рублей, то договор может быть устный. Если свыше 3 тыс. рублей – нужен письменный договор.

Разъяснение давал Минфин в письмах от 31.10.2022 № 03-04-06/105519, от 15.10.2021 № 03-01-10/83519.

Взносов на травматизм не будет, если это подарок к празднику и его передают по договору дарения (письмо Минтруда от 24.10.2023 № 17-4/ООГ-818). Договор также должен быть письменным, если цена подарка – более 3 тыс. рублей.

Большинство бухгалтеров не оформляет письменные договоры дарения даже при подарках на сумму свыше 4 000 рублей, а недорогие подарки зачастую вообще никак не оформляются. При проведении проверки такие неподтвержденные первичкой операции могут привести не только к административным штрафам за нарушение правил ведения учета, но и к доначислениям НДФЛ и взносов.

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