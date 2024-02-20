Налоговики следят за авансовыми счетами-фактурами

Если будут нестыковки, ФНС найдет их и пришлет требование.
Такой историей, в частности, делится подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Компания в 3 квартале оплатила подрядчику за строительные работы 450 тыс. рублей, получила счет-фактуру на аванс и отразила его в своей книге покупок и декларации. Декларация прошла камеральную проверку без замечаний. Но к декларации за 4 квартал возникли претензии. ИФНС потребовала восстановить НДС с того аванса.
Бухгалтер в недоумении – оснований для восстановления нет, ведь факта приемки работ не было.
Однако коллеги подсказывают – акт приемки работ не прошел у заказчика. А вот подрядчик, похоже, его у себя провел. Реализацию отразили одновременно с вычетом по авансу.
И теперь ФНС хочет, чтобы тот авансовый счет-фактура на 450 тыс. из книги покупок подрядчика был аналогичным образом отражен в книге продаж заказчика.
«Ищите акт выполненных работ, о котором вы не знаете», – советуют коллеги.
Минфин в своих письмах непреклонен по поводу восстановления НДС с аванса: это должно происходить одновременно с вычетом у поставщика. Вы можете не отражать вычет по покупке, а вот восстановление с аванса надо провести. Об этом мы рассказывали тут.
А у вас были проблемы с авансовыми счетами-фактурами?
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