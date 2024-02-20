Налоговики следят за авансовыми счетами-фактурами

Если ваш поставщик провел реализацию, по которой ранее была предоплата, начислил НДС с реализации и взял на вычет НДС с аванса, вам нужно все это «отзеркалить» в своей декларации.

Если будут нестыковки, ФНС найдет их и пришлет требование.

Такой историей, в частности, делится подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Компания в 3 квартале оплатила подрядчику за строительные работы 450 тыс. рублей, получила счет-фактуру на аванс и отразила его в своей книге покупок и декларации. Декларация прошла камеральную проверку без замечаний. Но к декларации за 4 квартал возникли претензии. ИФНС потребовала восстановить НДС с того аванса.

Бухгалтер в недоумении – оснований для восстановления нет, ведь факта приемки работ не было.

Однако коллеги подсказывают – акт приемки работ не прошел у заказчика. А вот подрядчик, похоже, его у себя провел. Реализацию отразили одновременно с вычетом по авансу.

И теперь ФНС хочет, чтобы тот авансовый счет-фактура на 450 тыс. из книги покупок подрядчика был аналогичным образом отражен в книге продаж заказчика.

«Ищите акт выполненных работ, о котором вы не знаете», – советуют коллеги.

Минфин в своих письмах непреклонен по поводу восстановления НДС с аванса: это должно происходить одновременно с вычетом у поставщика. Вы можете не отражать вычет по покупке, а вот восстановление с аванса надо провести. Об этом мы рассказывали тут.

А у вас были проблемы с авансовыми счетами-фактурами?