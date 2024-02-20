🍳 Яйца облагается НДС 0%, если их подают на завтрак в гостинице

Континентальный завтрак в гостинице идет по ставке НДС 0%, даже если он более обильный, чем положено по правилам.

Услуги гостиниц облагаются НДС 0%. Что входит в эти услуги – описано в правилах, утвержденных постановлением Правительства от 18.11.2020 № 1853.

В частности, в услуги входит питание, которое зависит от категории гостиницы. Чтобы оно облагалось по ставке 0%, питание и проживание должны быть включены в единую цену.

По правилам континентальный завтрак в гостинице должен состоять из обязательного набора продуктов питания и напитков.

Для категории «1 звезда» в завтрак входят: хлеб, масло, джем, горячий напиток.

Гостиница хочет его расширить и подавать гостям: вареные яйца или яичницу, хлебобулочные изделия с начинкой, молочные продукты, мясную или сырную нарезку, кашу.

Минфин в письме от 12.01.2024 № 03-07-11/1486 поясняет, что в этом случае ставка НДС тоже будет 0%, если проживание и питание (с дополнительным набором продуктов) идут за общую цену.

Ранее Минфин пояснял, что гостиницы применяют ставку НДС 0% за услуги, даже если в них входит питание по системе шведского стола с неограниченным количеством алкоголя на обед и ужин.