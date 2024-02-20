От НДС могут освободить только 1% продуктов, которые направят на фудшеринг

Чтобы сократить утилизацию продуктов питания и поддержать нуждающихся, власти хотят разрешить торговым сетям бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности.

Торговым сетям разрешат передавать на благотворительность продукты с истекающим сроком годности, но только в объеме 1% от выручки. Об этом пишут «Известия».

В списке продуктов, которые можно отправлять на фудшеринг есть восемь категорий: свежие овощи и фрукты, мучные изделия, чай и кофе, детское питание, соки, воды, макароны и крупы. В перечень не вошли мясо и яйца.

Введение порога в размере 1% от выручки передаваемых нуждающимся продуктов выглядит логично. На уровне АКОРТ данный законопроект еще будет обсуждаться, но мы поддерживаем создание четкой и понятной законодательной базы для фудшеринга, — сказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Каждый год в стране образуется больше 17 млн тонн пищевых отходов, около 29% утилизируют торговые сети и общепит — это около 2,6% от оборота розницы или 480 млрд рублей.

Депутаты собираются изменить ситуацию и позволить магазинам раздавать продукты, у которых истекают сроки годности, при этом им могут отменить НДС.

Сейчас продуктовые ритейлеры не могут раздавать продукты с истекающим сроком годности, поскольку за них придется платить налог. Продавцы получают вычет по НДС только за просрочку, которая утилизируется.

Вместе с тем имеются неоспоримые преимущества передачи на благотворительность остатков пищевой продукции: этот механизм поможет оказать поддержку нуждающимся, плюс позволит сделать вклад в решение экологических проблем, ведь количество образующихся отходов сократится, — сказал замглавы Минсельхоза Виктор Евтухов.

Недавно мы писали, что Минпромторг поддержал отмену НДС на продукты с истекающим сроком годности.