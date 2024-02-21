У резидентов Белгородской ОЭЗ появятся льготы по налогам и страховым взносам с 2024 года

Компании, которые будут работать в приграничных свободных экономических зонах получат льготы по налогу на прибыль и имущество сроком до 10 лет.

Закон о создании свободной экономической зоны на приграничных территориях депутаты Госдуму могут принять уже в весеннюю сессию. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития.

Условия создания СЭЗа будут аналогичны экономическим зонам на новых российских территориях. Это льгота по налогу на прибыль и имущество, страховые взносы для резидентов на срок до 10 лет, — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Идею создания свободной экономической зоны в Белгородской области уже поддержал президент Владимир Путин. Сейчас проект рассматривают профильные органы исполнительной власти.

В ОЭЗ работают множество участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Они обязаны применять налоговый мониторинг, а с 2025 года к нему должны подключиться резиденты ТОР, СПВ, АЗРФ.

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