Новая ЕФС-1: как вносить сведения о работниках по шагам

Социальный фонд подкорректировал форму и утвердил новый порядок заполнения ЕФС-1. Узнайте, как теперь вносить информацию о сотрудниках.

Изменения внесены на титульный лист формы ЕФС-1, а в подраздел 1.1 (электронная трудовая книжка) нужно будет предоставлять больше информации о трудовых отношениях.

Заполнять ЕФС-1 в электронной трудовой книжке нужно на всех сотрудников, с которым заключено трудовой договор. Это и совместители, и внешние специалисты, и дистанционщики.

Отчет нужно направлять по всем кадровым мероприятиям: прием на работу, увольнение, установление класса разряда категорий, постоянный перевод, переименование работодателя, приостановление и возобновление трудового договора, дисквалификация.

Каждая запись в таблице должна быть пронумерована в порядке возрастания, без пропусков и повторений. Номер присваивается кадровому мероприятию и (или) каждому договору гражданско-правового характера.

Наименование мероприятия отражается по классификатору и вносится большими буквами без указания кода.

Классификатор кадровых мероприятий

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