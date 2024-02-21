Мошенники предлагают получить кэшбек на маркетплейсах

Злоумышленники представляются операторам маркетплейсов и предлагают получить повышенный кэшбек за покупки. Для этого всего лишь нужно предоставить доступ к личному кабинету. Делать этого категорически нельзя, иначе потеряете не только деньги, но и заказы.

В мессенджере Telegram мошенники по имени операторов маркетплейсов рассылают сообщения с предложением получить повышенный кэшбек за онлайн-покупки. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на руководителя группы испытательной лаборатории «Лига Цифровой Экономики» Дмитрия Сакова.

Злоумышленники представляются операторами маркетплейсов и обещают пользователям бонусы за предоставление доступа к личному кабинету. Оттуда мошенники похищают деньги и оплаченные товары, а также получают иную конфиденциальную информацию.

Пользователей могут попросить перейти по фишинговой ссылке на сайт, который имитирует дизайн известных маркетплейсов или банков. После того, как будут введены данные для входа, доступ к личному кабинету получат третьи лица.

Впервые эта схема появилась в конце 2023 года, когда многие онлайн-магазины задерживали доставку товаров из-за большого количества заказов. Тогда мошенники предлагали покупателям возместить потраченное время.

Чтобы защититься от атак через телеграм-каналы, Дмитрий Саков советует в настройках мессенджера ограничить возможность приглашения в группы, а также соблюдать правила безопасности: не переходить по сомнительным ссылкам и не предоставлять свои личные данные.