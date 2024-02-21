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395 депутатов запретят покупать рекламу у иноагентов

Физическим и юридическим лицам будет запрещено размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов, а СМИ нельзя рекламировать самих иноагентов.
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Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете размещать рекламу на интернет-ресурсах иностранных агентов. Об этом сказано на сайте ГД.

Решение затронет любые интернет-платформы: сайты, блоги и социальные сети. В СМИ также запретят рекламировать ресурсы самих иноагентов и оставлять на них гиперссылки.

Авторами законопроекта стали 395 депутатов, в том числе и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Размещение рекламы на любых ресурсах иностранных агентов запрещается полностью — как для российских физических, так и юридических лиц вне зависимости от их форм собственности. Если иноагент продолжит нарушать закон и размещать рекламу, то ответственность уже предусмотрена — административная и уголовная, — написал депутат Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

В 2023 году больше 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов.

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