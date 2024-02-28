Самозанятые

Как налоговики доказывают трудовые отношения с самозанятыми в 2024 году

Впереди новая волна налоговых проверок и сейчас есть время для проведения аудита налоговых рисков. Получить ценную информацию о том, как усилить свою налоговую безопасность при сотрудничестве с самозанятыми.
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Бизнес начал массово использовать схему экономии на налогах и страховых взносах с привлечением самозанятых. Сейчас нужно быть готовыми к повышенному вниманию налоговиков, которые будут проверять:

  • общее количество самозанятых в организации и совокупные выплаты им;

  • наличие первичной документации, чеков;

  • содержание договоров с самозанятыми;

  • признаки трудовых отношений (характер выполняемой работы, график, подчиненность);

  • даты и суммы выплат;

  • дату регистрации самозанятых и есть ли у них другие заказчики.

Договор с самозанятыми

Перечисленные факторы будут использовать для доказательства трудовых отношений. О наличии таковых может говорить предмет договора, который подразумевает долгосрочную работу, а не конкретный результат деятельности и не выполнение разовых заданий. Здесь важен процесс труда, а не результат оказания услуги.

Если самозанятый регулярно выполняет работу, подчиняется внутреннему распорядку, режиму труда, а заказчик контролирует его и выдает распоряжения в процессе.

Трудовыми отношениями могут признать долговременное сотрудничество, когда договора с самозанятыми систематически заключаются на долгий срок. Также под внимание попадут краткосрочные договора с последующим перезаключением. Фактические физлица дублируют работу наемных сотрудников.

Обеспечение условиями труда

Заказчик может предоставлять рабочее место, инструменты или оплачивать их аренду за самозанятых. ФНС обратит внимание, если самозанятый использует материалы заказчика и находится в офисе компании 40 часов в неделю, не оплачивая аренду.

Если после расторжения сотрудничества, самозанятый снимается с учета и больше ни с кем не работает, то это тоже будет сигналом для налоговиков о проверке компании.

Оплата труда

Ежемесячные выплаты самозанятым в фиксированном размере, который не зависит от объема выполненных работ, также привлекут внимание налоговиков. Особенно если из договоров и актов не будет понятно, сколько услуг было оказано.

Бухгалтер может отражать выплаты по договорам ГПХ с самозанятыми в зарплатных ведомостях или во внутренних документах. Например, может быть отдельно оплачен отпуск, больничные или другие компенсации.

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