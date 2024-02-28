Возмещение ущерба от контрагента по НДС-разрывам в цепочке не облагается налогом на прибыль

Разъяснение дает ФНС в письме № СД-3-2/10778.
По рекомендации налоговиков компании стали заключать договоры с налоговой оговоркой. Если возникнут проблемы с вычетом по НДС по цепочке контрагентов (разрывы), то поставщик выплатит покупателю возмещение ущерба – сумму вычета по НДС, который налоговики убрали из декларации.
Такое возмещение имущественных потерь покупателя не имеет целью улучшить его имущественное положение по сравнению с тем, которое было бы при наличии сформированного по цепочке операций источника для вычета по НДС, говорится в письме ФНС.
Никакой экономической выгоды в плане дохода покупатель от поставщика не получает. Поэтому такое возмещение потерь по налоговой оговорке не облагается налогом на прибыль.
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