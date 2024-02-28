Неожиданные риски работы с самозанятыми. Когда договор ГПХ признают фиктивным

Если заказчик каждый месяц платит самозанятым равные суммы, а также требует от них подчиняться трудовому распорядку, то такой договор ГПХ могут переквалифицировать в трудовой.

Арбитражный суд признал, что основаниями для переквалификации договора гражданско-правового характера в трудовой станут ежемесячные выплаты самозанятым и их подчинение трудовой дисциплине. Об этом сказано в постановлении на сайте картотеки арбитражных дел.

Налоговики провели проверку компании и выявили, что предприниматель перечислял деньги физическим лицам за выполнение работ, но эти суммы не отражались в расчете РСВ, а страховые взносы с них не были уплачены.

На допросе ИП сообщил, что переводы были в рамках договоров ГПХ с самозанятыми, а значит, такие выплаты не должны облагаться страховыми взносами.

Инспекторы переквалифицировали эти договоры в трудовые и доначислили взносы. Суд принял сторону ИФНС, поскольку физлица выполняли трудовые обязанности, а сами договоры ГПХ были заключены предпринимателем, чтобы уклоняться от уплаты налогов и страховых взносов.

Признаки, по которым могут переквалифицировать договор ГПХ в трудовой:

договоры с самозанятыми систематически заключались на год;

самозанятые выполняли работу штатных сотрудников. О том, что исполнитель выполняет разовое задание в договоре не было сказано;

вознаграждение самозанятым приходило дважды в месяц, как и зарплата сотрудникам.

физлица должны были подчиняться трудовому графику и соблюдать режим работы;

чеки, которые самозанятые присылали заказчику, формировались с одного устройства.

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