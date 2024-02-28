🍕 Пицца облагается НДС 10%, если она чуть-чуть не доготовлена

Для замороженной готовой пиццы, которую надо только разогреть, нет ставки НДС 10%, а для замороженной пиццы, которую надо 5 минут запекать в микроволновке, есть ставка НДС 10%.

Вопрос задал ИП, который производит хлебобулочные изделия, в том числе пиццу в ассортименте.

Перечень продуктов для ставки НДС 10% (в разрезе ОКПД 2) есть в постановлении Правительства от 31.12.2004 № 908.

Ранее ФНС в письме от 14.09.2023 № СД-4-3/11773@ давала разъяснение про сэндвичи и замороженную пиццу. С 01.10.2023 действуют новые коды:

10.85.19.100 «Продукты пищевые готовые и блюда прочие ( включая замороженную пиццу и кулинарные изделия вида сэндвич)»

10.85.19.120 «Пицца замороженная или иным образом законсервированная пицца».

Эти коды не включен в перечень для НДС 10%, значит льготы по замороженной пицце нет.

Но ИП объясняет, что его пицца – это не готовое блюдо, а полуфабрикат.

Корж – это тестовая заготовка высокой степени готовности, продолжительность выпекания которой в пекарной камере составляет 90%.

Для употребления пиццы необходимо:

снять целлофановую упаковку;

разморозить;

выпекать в духовке или в микроволновке при t 200-220 C в течение 4-7 мин.

Поэтому ИП относит свою пиццу к коду 10.72.19.140 «Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные». Этот код «находится внутри» кода 10.72.19, который есть в перечне. Поэтому ставка НДС на такую не доготовленную пиццу будет 10%.

Это подтвердил Минфин в письме от 25.12.2023 № 03-07-07/125383.

Ранее были разъяснения, что блины облагаются НДС по ставке 20%