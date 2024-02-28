🍕 Пицца облагается НДС 10%, если она чуть-чуть не доготовлена

Вопрос задал ИП, который производит хлебобулочные изделия, в том числе пиццу в ассортименте.
Перечень продуктов для ставки НДС 10% (в разрезе ОКПД 2) есть в постановлении Правительства от 31.12.2004 № 908.
Ранее ФНС в письме от 14.09.2023 № СД-4-3/11773@ давала разъяснение про сэндвичи и замороженную пиццу. С 01.10.2023 действуют новые коды:
10.85.19.100 «Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу и кулинарные изделия вида сэндвич)»
10.85.19.120 «Пицца замороженная или иным образом законсервированная пицца».
Эти коды не включен в перечень для НДС 10%, значит льготы по замороженной пицце нет.
Но ИП объясняет, что его пицца – это не готовое блюдо, а полуфабрикат.
Корж – это тестовая заготовка высокой степени готовности, продолжительность выпекания которой в пекарной камере составляет 90%.
Для употребления пиццы необходимо:
снять целлофановую упаковку;
разморозить;
выпекать в духовке или в микроволновке при t 200-220 C в течение 4-7 мин.
Поэтому ИП относит свою пиццу к коду 10.72.19.140 «Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные». Этот код «находится внутри» кода 10.72.19, который есть в перечне. Поэтому ставка НДС на такую не доготовленную пиццу будет 10%.
Это подтвердил Минфин в письме от 25.12.2023 № 03-07-07/125383.
Ранее были разъяснения, что блины облагаются НДС по ставке 20%
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