Контракты для наружной рекламы разрешат продлевать до 10 лет

Операторам наружной рекламы могут разрешить продлевать действующие государственные и муниципальные контракты не на год, а на 10 лет.

В Госдуму внесли законопроект, который позволит операторам наружной рекламы продлевать государственные и муниципальные контракты на билборды и другие рекламные конструкции.

Сейчас срок действия контрактов должен составлять от пяти до 10 лет. До 1 марта 2023 года контракты было можно продлевать на срок до одного года.

Законопроект разрешит операторам наружной рекламы пролонгировать контракты на срок до 10 лет. Такая возможность доступна тем, кто продлит действующие контракты до 31 декабря 2024 года.

Предусмотреть временную меру поддержки в виде возможности пролонгации в 2024 году существующих договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с возложением дополнительных социальных обязательств на рекламные компании, осуществляющие установку и эксплуатацию рекламных конструкций, при продлении договоров. Срок пролонгации может составлять до десяти лет, — говорится в пояснительной записке.

В договорах должен быть пункт, что при пролонгации платежи будут индексироваться каждый год на размер уровня инфляции.