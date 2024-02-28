Реклама

Контракты для наружной рекламы разрешат продлевать до 10 лет

Операторам наружной рекламы могут разрешить продлевать действующие государственные и муниципальные контракты не на год, а на 10 лет.
26 6

В Госдуму внесли законопроект, который позволит операторам наружной рекламы продлевать государственные и муниципальные контракты на билборды и другие рекламные конструкции.

Сейчас срок действия контрактов должен составлять от пяти до 10 лет. До 1 марта 2023 года контракты было можно продлевать на срок до одного года.

Законопроект разрешит операторам наружной рекламы пролонгировать контракты на срок до 10 лет. Такая возможность доступна тем, кто продлит действующие контракты до 31 декабря 2024 года.

Предусмотреть временную меру поддержки в виде возможности пролонгации в 2024 году существующих договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с возложением дополнительных социальных обязательств на рекламные компании, осуществляющие установку и эксплуатацию рекламных конструкций, при продлении договоров. Срок пролонгации может составлять до десяти лет, — говорится в пояснительной записке.

В договорах должен быть пункт, что при пролонгации платежи будут индексироваться каждый год на размер уровня инфляции.

Начать дискуссию

Валютный контроль

ИП может не отчитываться за личный счет в банке Казахстана, но должен отчитаться за счет в Узбекистане

Физлица должны сдавать отчеты о движении средств по своим зарубежным счетам. Но есть нюансы для счетов в странах ЕАЭС.

3

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Личный кабинет налогоплательщика ИП / БухСтрим

Личный кабинет ИП меняется и появляются новые функции. А впереди сдача декларации по УСН за 2023 год и новые функции кабинета нам в помощь. Поэтому самое время разобраться с личным кабинетом и провести по нему экскурсию.

13
Налог на имущество физических лиц

ФНС рассылает налоговые уведомления на уплату имущественных налогов по почте или через личный кабинет

Обязанность по исчислению имущественных налогов физлиц (транспортного, земельного, налога на имущество) возлагается на ФНС.

31

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Многодетные семьи

Многодетным семьям дадут скидку на обучение детей в вузах

Дети из многодетных семей смогут сэкономить 50% на оплате высшего образования. Льгота будет доступна при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

34
Логотип Клерк
Клерк
Вебинары для бухгалтеров

Вебинары для бухгалтера в марте: тренды проверок, новые правила по зарплате, исправление ошибок в отчетах ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ, бюджетный учет, маркировка, управленка

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему, во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи. Собрали для вас анонсы вебинаров на март 2024 года. Не пропустите!

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
3
40
Реклама

Контракты для наружной рекламы разрешат продлевать до 10 лет

Операторам наружной рекламы могут разрешить продлевать действующие государственные и муниципальные контракты не на год, а на 10 лет.

26

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Зарплата

Как выполнить индексацию зарплаты с 1 февраля 2024 года. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, как выполнить индексацию зарплаты с 1 февраля 2024 года.

Как выполнить индексацию зарплаты с 1 февраля 2024 года. Мини-курс
37
Интернет и IT

«Сбер» начнет создавать человекоподобных роботов

В разработку роботизированных технологий и искусственного интеллекта Сбербанк вложит 450 млрд рублей.

45
Кассовые операции

❗ Бухгалтеры-кассиры будут оформлять новый документ

Кассовые операции надо будет оформлять не только приходными и расходными кассовыми ордерами, но и квитанциями.

127
Логотип НОРБИТ
НОРБИТ
Общество

Будущее уже рядом. «Сбер» начал работу над искусственным интеллектом для человекоподобных роботов

На данный момент у «Сбера» есть роботизированная система для автоматизации работы склада, робот-дезинфектор, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин. Однако ничего из перечисленного не сравнится с идеей, которую мы анализируем в статье.

21
Трудовые отношения

Как работодателю поймать удаленщика на прогулах

Если сотрудник на удаленке не выходит на связь с работодателем больше двух дней подряд без уважительных причин, то это считается нарушением. С ним могут расторгнуть трудовой договор.

72
Маркетплейсы

Какие налоги должен платить ИП на маркетплейсе

Как все предприниматели, продавцы на маркетплейсах обязаны платить налоги. Если вы работаете как ИП, то можете выбрать одну из трех схем налогообложения. Рассказываем, как они работают и кому подходят.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
38

Разборы законов

1 180
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Оксана Донцова
Оксана Донцова
Общество

Дорогие коллеги, друзья, защитники и просто мужчины! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник — дань уважения всем, кто стоит на страже нашей Родины, кто готов в любой момент встать на ее защиту. И мы, ИТ-специалисты, тоже вносим свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности нашей страны.

29
Кадровый учет

Перевод сотрудника на неполную ставку в программах 1С

В деятельности организации может возникнуть ситуация, когда необходимо принять или перевести сотрудника на неполную ставку. Очень важно осуществить это не только «на бумаге», но и в программе 1С.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
26
Банкротство юридических лиц

Налоговая банкротит российскую компанию, которая на 90% принадлежит ирландской Petroneft

ООО «Линейное» задолжало налоговой 293 млн рублей. Гендиректор компании заявил, что погасит все долги.

69
Логотип Александр Малютин
Александр Малютин
Банки

Электронный кошелёк «Qiwi»: Почему деньги на нем не застрахованы?

А также о том, что за обязательства будут подлежать включению в реестр требований кредиторов.

Электронный кошелёк «Qiwi»: Почему деньги на нем не застрахованы?
42
Уведомление по ЕНП

Когда уведомление по ЕНП может быть с нулевой суммой

В общем случае уведомление по ЕНП на налоги, которых нет (сумма налога = 0), не сдают.

99
Банки

Банк «Точка» поможет клиентам разобраться в ситуации с Банком QIWI

«Точка» банк создал страницу с материалами о том, как теперь будут работать банки без сервисов от QIWI.

127

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Астрал
Астрал
Субсидии для бизнеса

Какие субсидии на открытие бизнеса для самозанятых доступны в 2024 году

Субсидия для открытия бизнеса самозанятыми представляет собой финансовую поддержку, направленную на стимулирование начинающих предпринимателей. Ее основная задача - помочь в развитии нового бизнеса и тем самым способствовать росту экономики страны.

Какие субсидии на открытие бизнеса для самозанятых доступны в 2024 году
62
Логотип ПрощеБизнес
ПрощеБизнес
Кадровые документы

Не меняйте условия трудового договора пока не прочтете это…

Жизнь течет, все меняется, меняются и условия ведения бизнеса. Например, может поменяться производственный процесс ввиду наладки выпуска новой продукции, зачастую такого рода «перестройки» требуют изменения устоявшегося режима работы сотрудников. Кого-то не обошли стороной финансовые трудности и, это вызвало необходимость изменения системы оплаты труда и пересмотра тарифных ставок (окладов).

Не меняйте условия трудового договора пока не прочтете это…
73