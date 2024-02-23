Цветы к 8 Марта подорожают на 15-20%

Из-за проблем с логистикой и высокого спроса средняя стоимость праздничного букета вырастет до 3,4 тысяч рублей.

Стоимость букета цветов к 8 Марта в этом году вырастет на 15-20% по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование «Чек индекса», оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

С 1 по 19 февраля на покупку букетов в среднем тратили 2 632 рублей, что на 18% больше, чем в прошлом году. Средний чек в онлайн-магазинах вырос на 20%, до 3 336 рублей.

В марте цветы покупают в 20-25 раз чаще, чем в феврале, поэтому к Международному женскому дню стоимость букета вырастет до 3,2-3,4 тыс. рублей.

Представитель онлайн-сервиса по заказу цветов Flowwow сообщил, что доставка к 8 Марта уже оформлена и букеты ожидают отгрузки.

Это связано с особенностью хранения цветов для поддержания свежести, поэтому их срезают с плантаций непосредственно перед отправкой, — сказали в сервисе.

Из-за подорожания логистических услуг цены на импортные цветы вырастут на 10%.

Из-за проблем с логистикой мы переориентировались на покупку роз у местных поставщиков. Но в этом году российские производители роз за год подняли цены на 35%, — сказала руководитель розничных продаж сервиса «Русский букет» Ксения Петренко.

Также итоговая стоимость букета из импортных цветов будет зависеть от курса валюты.