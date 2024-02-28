Банк «Точка» прокомментировал пост на «Клерке»: все сервисы и услуги работают бесперебойно

В Трибуне «Клерка» пользователь написал пост, в котором постарался разобраться, что же произошло в результате отзыва лицензии у Банка КИВИ и как это повлияло на клиентов другого банка — «Точки». Пост получился жестким и набрал много комментариев, в которые заглянули и представители банка.

Автор блога — аутсорсер, чьи клиенты в том числе имеют открытые счеты в названных банках. Поэтому она решила разобраться в том, почему у одних из них получается спокойно переводить деньги, а у других нет.

Как утверждает автор блога: «…если у вашего счета в Точке в реквизитах написано Филиал Точка Банк КИВИ Банк (АО) — примите наши сочувствие и теплоту и проходите прямиком в Агентство по Страхованию Вкладов. Там вам вернут до 1’400’000₽. А если в реквизитах вашего счета в Точке написано ООО Банк Точка — то поздравляем, это, хоть и аффилированное, но абсолютно независимое юридическое лицо и у него лицензию не отозвали (по состоянию на сейчас).»

На бурные комментарии и споры под постом откликнулись официальные представители банка. Они поблагодарили автора за комментарий и решили внести ясность в ситуацию.

Ранее банк работал по мультибанковской системе, являясь филиалами Открытия и Киви. Такая модель позволяла клиентам иметь счета под лицензией разных банков, при этом пользоваться технологиями и сервисом Точки. В феврале 2023 года «Точка» получила собственную банковскую лицензию.

И с этого момента существовали 3 банковские структуры:

филиал Точка в Открытии: счета под лицензией банка «Открытие».

филиал Точка в Киви: счета под лицензией КИВИ Банка (АО)

Банк Точка: счета под собственной лицензией ООО «Банк Точка».

21 февраля Центробанк отозвал лицензию КИВИ Банка (АО). Это означает, что сейчас клиенты со счетами на базе филиала Точка в Киви не могут пользоваться своими деньгами.

Представители также сообщили, что банк ищет варианты, как поддержать клиентов, не только инструкциями, но и реальными действиями. Банк Точка продолжает работать на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ в начале прошлого года и все сервисы и услуги также работают бесперебойно.

Мы были рядом с клиентами в пандемию, с начала санкций и сейчас остаёмся на связи. Готовы помогать пострадавшим клиентам в чате с банком и по телефону, а также в официальных соцсетях Точки. — пишет представитель в комментарии.

Недавно мы писали, что банк создал специальный лендинг, на котором публикует ответы на частые вопросы клиентов по ситуации с Банком КИВИ.