Банки

Банк «Точка» поможет клиентам разобраться в ситуации с Банком QIWI

«Точка» банк создал страницу с материалами о том, как теперь будут работать банки без сервисов от QIWI.
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На лендинге от «Точки» можно найти ответы на часто задаваемые вопросы о ситуации с Банком «КИВИ». Например, можно прочитать ответы на вопросы:

  • Что будет с ВЭД?

  • Что будет с переводами между агрегатором, таксопарком и водителями по 302 счёту и другими расчётами?

  • Что будет с входящими поступлениями на счета в Банке КИВИ?

  • Можно ли открыть счёт в Банке Точка и перевести туда деньги со счёта в Банке КИВИ?

  • Что будет с овердрафтами?

21 февраля 2024 года Центробанк отозвал лицензию у «Киви» Банка, деньги на счетах клиентов оказались заморожены, перестали проходить любые операции, остановилась работа QIWI-кошельков и сервисов по отправке денежных переводов. Кроме того, пострадали многие банки, которые сотрудничали с этой организаций.

Например, мы писали, что из-за Банка «Киви» проблемы с оплатой услуг и связи появились также у клиентов Точка Банка, Райффайзенбанка и Металлинвестбанка.

Сейчас мы разрабатываем меры поддержки. Мы однозначно поможем с бумажной волокитой для получения компенсации от Агентства по страхованию вкладов, — говорится в телеграм-канале «Точка» банка.

Владельцы QIWI-кошельков могут обратиться в АСВ и вернуть часть своих денег. Закон о страховании вкладов не действует для электронных денег, поэтому в ходе процедуры принудительного банкротства организации пользователи вернут не более 10% по аналогии с практикой возврата незастрахованных средств вкладчиков.

ЦБ собирается пересмотреть подход к страхованию средств на электронных кошельках.

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