Минэкономики: коллекторы, банки и МФО из «недружественных» стран могут взыскивать долги с россиян

Минюст хотел запретить компаниям с иностранным участием взыскивать долги с россиян, однако Минэкономики не поддержало эту идею.

Минэкономики не поддерживает идею Минюста ввести запрет на работу с российскими должниками коллекторским агентствам, банкам и микрофинансовым организациям (МФО), которые связаны с недружественными странами. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на проект указа президента.

Согласно проекту Минюста, если коллекторские агентства, банки и МФО связаны с недружественными странами, то им запретят взыскивать деньги и совершать любые действия по возврату просроченной задолженности в РФ.

Это затронет компании с иностранными учредителями и собственниками, которые занимаются взысканием долгов. Проверять наличие связей с недружественными странами будет ФССП.

В силу сложившейся ситуации взыскатели с иностранным участием на законных основаниях под предлогом возврата просроченной задолженности имеют возможность оказывать давление на граждан Российской Федерации, что крайне негативно влияет на наиболее незащищенные слои населения. Такая ситуация создает социальную напряженность, а также угрозу национальной и экономической безопасности Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.

Запрет на взыскание долгов хотят установить как антисанкционную меру. Если указ примут, то он вступит в силу сразу после подписания президентом.