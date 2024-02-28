Правительство: еще больше россиян смогут пройти бесплатное переобучение

В 2024 году бесплатное обучение будет доступно всем, кто ищет работу. На программу из бюджета выделили 6 млрд рублей, которые позволят обучить больше 100 тысяч человек.

Правительство расширило программу бесплатного переобучения. Теперь ее участниками могут стать люди с инвалидностью, те, кто ищут работу или находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Об этом сказано на сайте кабмина.

При этом право на бесплатное переобучение сохраняется для граждан в возрасте 50 лет и старше, неработающих мам детей дошкольного возраста, отдельных категорий молодых людей до 35 лет, ветеранов специальной военной операции, а также безработных или находящихся под риском увольнения, — говорится в сообщении.

Ожидается, что в 2024 году бесплатное переобучение пройдут больше 100 тыс. человек. На программу из федерального бюджета выделят 6 млрд рублей.

Рассчитываем, что принятое решение поможет с кадрами в регионах, в том числе за счет более внимательного отношения к запросам предприятий, а тем, кто прошел переобучение, будет проще найти дело по душе, — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Подать заявку на участие в программе можно на портале «Работа России», после чего нужно пройти профориентацию в центре занятости. Так специалисты смогут подобрать программу обучения с учетом стартовых навыков и целей соискателя.