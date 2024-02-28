Строку 5а счета-фактуры можно будет не заполнять

Проект новой формы счета-фактуры прошел общественное обсуждение, в ходе которого поступили предложения, в частности, по строке 5а.

Смотрите в нашей таблице, как изменится порядок заполнения этой строки.

В строке 5а – налогоплательщик вправе указать порядковые номера строк счета-фактуры, соответствующие конкретному документу (каждому из документов) об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, на основании которого (которых) выставлен счет-фактура

в строке 5а - реквизиты (номер и дата составления) документа об отгрузке товаров (о выполнении работ, об оказании услуг), о передаче имущественных прав, соответствующего порядковому номеру (порядковым номерам) записи в счете-фактуре. В случае одновременного отражения нескольких документов, подтверждающих поставку (отгрузку) товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав, в этой строке указываются номера и даты таких документов через разделительный знак ";" (точка с запятой)

Как будет потом

Как сейчас

То есть, по новым правилам, данные в строке 5а – это право налогоплательщика, а не обязанность . Можно ее и не заполнять.

Но в проекте формата счета-фактуры эта строка была обязательным реквизитом. Получалась нестыковка. Минфин это замечание учел.

И в электронном формате, который недавно утвердили, все привели в соответствие так, чтобы печатная форма счета-фактуры от электронной формы не отличалась.

Согласно проекту, отражение порядковых номеров строк счета-фактуры в строке 5а является правом налогоплательщика, подтвердил Минфин.

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