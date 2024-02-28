Для уменьшения налога по ПСН на взносы ИП не нужно заявление о зачете

Чтобы уменьшить налог на взносы нужно не заявление о зачете (КНД 1150057), а уведомление на уменьшение патента (КНД 1112021).

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Для того, чтобы уменьшить налог по ПСН на фиксированные взносы, платить эти взносы не обязательно.

Нужно лишь сдать уведомление об уменьшении.

Если же ИП уплатил фиксированные взносы, то он может:

оставить их на сальдо ЕНС;

подать заявление о зачете, чтобы зарезервировать их.

То есть, заявление о зачете – это право ИП. Оно никак не влияет на уменьшение налога по ПСН.

Более того, для ИП без работников это заявление особого смысла не имеет, так как в случае налоговых долгов деньги возьмут и из резерва, а при отсутствии долгов деньги могут весь год пробыть на сальдо ЕНС.

Кстати, налоговики пока не могут четко сказать, какой срок ставить в заявлении о зачете фиксированных взносов за 2024 год. Об этой проблеме мы рассказывали тут.

Заявление со сроком 31.12.2024 не проходит. Если вы решите подавать такое заявление, рекомендуем ставить там срок уплаты 09.01.2025.