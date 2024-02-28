Правительство на 25% увеличит порог ущерба по налоговым преступлениям

Власти изменят в уголовном кодексе диапазоны крупных и особо крупных ущербов по налоговым правонарушениям.

Кабмин предлагает на 25% повысить пороги нарушений в крупном и особо крупном размере по налоговым статьям УК. Об этом узнали «Ведомости».

Изменения хотят добавить к законопроекту об увеличении порогов ущерба. Документ внесли в Госдуму в апреле 2023 года и уже рассмотрели в первом чтении, а после проект завис: депутаты не смогли договориться о суммах.

По ст. 199 УК собираются повысить порог крупного ущерба с 15 до 18,75 млн рублей и особо крупного — с 45 до 56,25 млн рублей.

За уклонение страхователя-физлица от уплаты взносов (ст. 199.3 УК) планку поднимут с 1,8 до 2,25 млн рублей для крупного ущерба и с 9 до 11,25 млн для особо крупного.

По ст. 199.4 порог изменится с 6 до 7,5 млн рублей (крупный ущерб) и с 30 до 37,5 млн рублей (особо крупный ущерб).

Кроме налоговых составов, планка ущерба вырастет в 1,5-2 раза для статей об ограничении конкуренции (ст. 178 УК), а также о незаконном использовании средств индивидуализации (ст. 180 УК).